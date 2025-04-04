Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        GÜNCELLEME - Bilecik'te kocasını boynundan yaralayan kadın tutuklandı

        Bilecik'te, kocasını boynundan bıçakla yaralayan kadın tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 12:02 Güncelleme: 04.04.2025 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Bilecik'te kocasını boynundan yaralayan kadın tutuklandı
        ABONE OL

        Bilecik'te, kocasını boynundan bıçakla yaralayan kadın tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki Kayıboyu Mahallesi'nde yaşayan Reşit A. ile eşi H.A. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine H.A, eşi Reşit A'yı bıçakla boynundan yaraladı.

        Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı Reşit A. sağlık ekiplerince ambulansla kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        Eşi 'intihar' demişti! Savcı 'Kasten öldürme'den ceza istedi!
        Eşi 'intihar' demişti! Savcı 'Kasten öldürme'den ceza istedi!
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Trump’un başlattığı ticaret savaşları ve Türkiye’ye etkileri
        Trump’un başlattığı ticaret savaşları ve Türkiye’ye etkileri
        Emekli muhasebeciydi... 533 suç kaydı vardı! Tam 9 yıl sonra...
        Emekli muhasebeciydi... 533 suç kaydı vardı! Tam 9 yıl sonra...
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        Eren Elmalı parlıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Tereyağı satışında yeni dönem
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        Sabah kahvesi şart değil!
        Sabah kahvesi şart değil!

        Benzer Haberler

        Bilecik'te kocasını boynundan yaralayan kadın yakalandı
        Bilecik'te kocasını boynundan yaralayan kadın yakalandı
        Tartıştığı kocasını boğazından bıçakladı
        Tartıştığı kocasını boğazından bıçakladı
        Bilecik'teki merkez, sahipsiz hayvanları yuvaya kavuşturuyor
        Bilecik'teki merkez, sahipsiz hayvanları yuvaya kavuşturuyor
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Bilecik Valiliğini ziyaret etti
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Bilecik Valiliğini ziyaret etti
        Bilecik'te seyir halindeki tır alev aldı
        Bilecik'te seyir halindeki tır alev aldı
        Bilecik'te kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Bilecik'te kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı