GÜNCELLEME - Bilecik'te kocasını boynundan yaralayan kadın tutuklandı

Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki Kayıboyu Mahallesi'nde yaşayan Reşit A. ile eşi H.A. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı.

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