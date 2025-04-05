Bilecik'te elektrik tellerine çarpan leylek tedaviye alındı

Pınar'ın tedavisini titizlikle sürdürdüklerini vurgulayan Tetik, "Kanadıyla ayaklarındaki gerekli tedavi işlemleri tamamlandı. Şu anda kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Sağlık durumu gayet iyi. Bakım alanımızda misafir etmeye devam ediyoruz. Tamamen iyileştikten sonra da kendisini doğaya salacağız." diye konuştu.

Osmaneli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim Abdullah Tetik, AA muhabirine, leyleğin kanatları ile ayaklarında çarpma sonucu oluşan yanık ve darbelere rastladıklarını söyledi.

İlçeye bağlı Soğucakpınar köyünde vatandaşlarca bulunan, ardından ilçe merkezindeki Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen leylek, burada 15 gündür tedavi görüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.