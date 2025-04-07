Tarlasına giderken karşılaştığı ayıyı cep telefonuyla görüntüledi

İlk anda tedirgin olduğu görülen ayı, bir süre sonra orman içinde gözden kayboldu.

İlçeye bağlı Belenalan köyündeki tarlasını sürmeye giden bir vatandaş, ormanlık alanda ağaçlar arasında ayıyı fark etti. Cep telefonu kamerasıyla kayda giren kişi, traktör üzerinden ayıya seslendi.

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