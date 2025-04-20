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        Bilecik'te refüje çarparak devrilen otomobildeki sürücüsü yaralandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 10:51 Güncelleme: 20.04.2025 - 11:00
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        Bilecik'te refüje çarparak devrilen otomobildeki sürücüsü yaralandı
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        Himmet K. (65), idaresindeki 26 ACU 266 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Hafif yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Güzergahta bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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