Bilecik'te ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'te tek katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Bilecik'te tek katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
İsmetpaşa Mahallesi İbrahimbey Caddesi'nde ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla yangın yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
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