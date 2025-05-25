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        Bilecik'te ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'te tek katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 09:46 Güncelleme: 25.05.2025 - 09:58
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        Bilecik'te ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
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        Bilecik'te tek katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        İsmetpaşa Mahallesi İbrahimbey Caddesi'nde ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarıyla yangın yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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