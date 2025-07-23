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        Bilecik'te otomobilin bariyerlere çarpması sürücü yaralandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 13:51 Güncelleme: 23.07.2025 - 13:51
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        Bilecik'te otomobilin bariyerlere çarpması sürücü yaralandı
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        V.P. (29) idaresindeki 16 APN 257 plakalı otomobil, Bilecik-Sakarya kara yolunun Selçik köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından Osmaneli ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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