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        Bilecik'te 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

        Bilecik'te, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 08:34 Güncelleme: 23.07.2025 - 08:34
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        Bilecik'te 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı
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        Bilecik'te, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin çalışmasını sürdürdü.

        Ekipler, olay yerindeki kamera kayıtlarından kavgaya karıştığı tespit edilen zanlılar H.K, A.K, A.K. ve İ.K'yi suç aleti bıçakla yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K, A.K. ve A.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bahçelievler Mahallesi'nde iki grup arasındaki tartışmanın büyümesiyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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