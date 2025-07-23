Bilecik'te 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Bahçelievler Mahallesi'nde iki grup arasındaki tartışmanın büyümesiyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K, A.K. ve A.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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