Pazaryeri Kaymakamı Kara'dan Karaköy köyünde inceleme

Bilecik'te Pazaryeri Kaymakam Muhammed Mustafa Kara, Karaköy köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Kara, beraberinde İl Genel Meclis üyeleri Mayir Küçük ve Ekrem Yunak ile Karaköy Muhtarı Adem Açık'tan, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen taşkın önleme çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Ziyarette, köyde 10 metre yüksekliğinde beton tersip bendi, 720 metrelik U kesit kanal ve kanal güzergahı boyunca yapılan çelik ızgara çalışmaları yerinde incelendi.

Kara, daha sonra köy sakinleriyle sohbet edip onların ihtiyaç ve taleplerini dinledi.