Bilecik'te şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel ulaşımı aksattı

İhbar üzerine bölgeye giden Karayolları ve Osmaneli Belediyesi ekipleri, İçmeler mevkisinde uzun araç kuyruklarının oluşmasını engellemek için çalışma başlattı.

Kentte gün boyu devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkilerken, Bilecik-Sakarya kara yolu selin dağdan sürüklediği toprak ve taşlarla kapandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.