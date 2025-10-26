Bozüyük'te trafikte tehlikeli hareketler yapan motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı

Ekiplerin tespit ettiği sürücüye 7 farklı trafik kuralı ihlalinden 66 bin 962 lira ceza kesildi.

Bozüyük-Sakarya kara yolunda ve kent merkezinde seyir halinde tehlikeli hareketler yapan ve sosyal medyada paylaşan motosiklet sürücüsü için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.