        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bozüyük'te trafikte tehlikeli hareketler yapan motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, motosikletiyle trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücüye 66 bin 962 lira ceza yazıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 13:26 Güncelleme: 26.10.2025 - 13:26
        Bozüyük'te trafikte tehlikeli hareketler yapan motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı
        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, motosikletiyle trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücüye 66 bin 962 lira ceza yazıldı.

        Bozüyük-Sakarya kara yolunda ve kent merkezinde seyir halinde tehlikeli hareketler yapan ve sosyal medyada paylaşan motosiklet sürücüsü için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Ekiplerin tespit ettiği sürücüye 7 farklı trafik kuralı ihlalinden 66 bin 962 lira ceza kesildi.

        Motosiklet trafikten men edilirken, sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

