Pazaryeri'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Çelenk sunumu ve tebriklerin kabulü ile kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki törende, Kaymakam Muhammed Mustafa Kara ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Tören, tebriklerin kabul edilmesiyle sona erdi.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, daire müdürleri, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri, ilçe ve köy muhtarları, Şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören sonunda Kaymakam Kara, tüm katılanların bayramını kutlayarak teşekkür etti. Diğer kutlamaların 29 Ekim’de ilçe stadında devam edeceğini belirtti.