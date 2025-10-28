Bilecik'te sağanak etkili oldu
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede aniden bastıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Bazı araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
İlçenin eğimli bölgelerinde taş ve küçük kaya parçaları sağanakla beraber yollara taşındı.
Belediye ekipleri, suyun getirdiği taş, kum ve molozları temizledi.
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de bölgede incelemelerde bulundu.
