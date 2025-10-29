Habertürk
        Bilecik Haberleri

        Bilecik'te viyadükte askıda kalan çekicinin sürücüsü yaralandı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 09:25 Güncelleme: 29.10.2025 - 09:25
        
        Bilecik'te yoldan çıkarak viyadükte asılı kalan çekici sürücüsü yaralandı.

        Abdulsamet Y. (21) idaresindeki 34 GN 1379 plakalı çekici, Bilecik-Bozüyük kara yolunun otogar kavşağında bağlantı viyadüğünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.

        Bariyere takılıp viyadükte askıda kalan çekicinin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, çekicinin viyadükten çekilmesiyle yeniden normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

