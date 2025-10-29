Bilecik'te özel gereksinimli öğrenciler, ay yıldız oluşturdu

Bilecik'te Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla öğretmen ve özel gereksinimli öğrenciler, ay yıldız koreografisi oluşturdu.

Bilecik Özel Eğitim İlkokulu, Ortaokulu ve Meslek Okulu'nda düzenlenen programda, öğretmen ve öğrenciler, siyah kıyafetleriyle koreografi yaptı.

Okul Müdürü İbrahim Aydoğar, yaptığı konuşmada, geçmişten aldıkları güçle engelleri aşan nesiller yetiştirmek için gayret gösterdiklerini belirterek, Cumhuriyetin 102. yılına uzanan bu gururlu yolda başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan için can veren tüm kahramanları rahmet ve minnetle yad ettiklerini kaydetti.