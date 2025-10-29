Habertürk
Habertürk
        Bilecik'te özel gereksinimli öğrenciler, ay yıldız oluşturdu

        Bilecik'te özel gereksinimli öğrenciler, ay yıldız oluşturdu

        Bilecik'te Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla öğretmen ve özel gereksinimli öğrenciler, ay yıldız koreografisi oluşturdu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 13:16 Güncelleme: 29.10.2025 - 13:16
        Bilecik'te özel gereksinimli öğrenciler, ay yıldız oluşturdu
        Bilecik'te Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla öğretmen ve özel gereksinimli öğrenciler, ay yıldız koreografisi oluşturdu.

        Bilecik Özel Eğitim İlkokulu, Ortaokulu ve Meslek Okulu'nda düzenlenen programda, öğretmen ve öğrenciler, siyah kıyafetleriyle koreografi yaptı.

        Okul Müdürü İbrahim Aydoğar, yaptığı konuşmada, geçmişten aldıkları güçle engelleri aşan nesiller yetiştirmek için gayret gösterdiklerini belirterek, Cumhuriyetin 102. yılına uzanan bu gururlu yolda başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan için can veren tüm kahramanları rahmet ve minnetle yad ettiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

