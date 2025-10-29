Bilecik'in ilçelerinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor
Bilecik'in Pazaryeri ve Osmaneli ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.
Pazaryeri ilçesinde Kaymakam Muhammed Mustafa Kara ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in vatandaşların bayramını kutlamasıyla başlayan tören, öğrencilerin şiir, kompozisyon okuması, spor ve halk oyunları ekipleri gösterileriyle devam etti.
Kara, İlçe Stadı'ndaki törende bir konuşma yaptı.
Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve resmigeçitle tören sona erdi.
- Osmaneli
İlçe Stadyumu'nda gerçekleşen tören, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamet Kılıç ve Belediye Başkanı Bekir Torun'un öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kılıç, konuşma yaptı.
Şiirlerin okunması, halk oyunları ve spor gösterilerinin ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
