Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'in ilçelerinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor

        Bilecik'in Pazaryeri ve Osmaneli ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 14:39 Güncelleme: 29.10.2025 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'in ilçelerinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'in Pazaryeri ve Osmaneli ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.

        Pazaryeri ilçesinde Kaymakam Muhammed Mustafa Kara ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in vatandaşların bayramını kutlamasıyla başlayan tören, öğrencilerin şiir, kompozisyon okuması, spor ve halk oyunları ekipleri gösterileriyle devam etti.

        Kara, İlçe Stadı'ndaki törende bir konuşma yaptı.

        Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve resmigeçitle tören sona erdi.

        - Osmaneli

        İlçe Stadyumu'nda gerçekleşen tören, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamet Kılıç ve Belediye Başkanı Bekir Torun'un öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kılıç, konuşma yaptı.

        Şiirlerin okunması, halk oyunları ve spor gösterilerinin ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!

        Benzer Haberler

        Bilecik'te özel gereksinimli öğrenciler, ay yıldız oluşturdu
        Bilecik'te özel gereksinimli öğrenciler, ay yıldız oluşturdu
        Bilecik'te viyadükte askıda kalan çekicinin sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te viyadükte askıda kalan çekicinin sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te Cumhuriyet'in 102. yılı fener alayıyla kutlandı
        Bilecik'te Cumhuriyet'in 102. yılı fener alayıyla kutlandı
        Bilecik'te Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
        Bilecik'te Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
        Bozüyük'te takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bozüyük'te takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Pazaryeri'nde yıldırım düşen evde yangın çıktı
        Pazaryeri'nde yıldırım düşen evde yangın çıktı