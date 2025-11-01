Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'teki orman yangınlarında zarar gören 11 bin 740 hektar alan yeşillendirilecek

        Bilecik'te çıkan orman yangınlarında zarar gören 11 bin 740 hektar alanın yeniden yeşillendirileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 16:13 Güncelleme: 01.11.2025 - 16:13
        Bilecik'teki orman yangınlarında zarar gören 11 bin 740 hektar alan yeşillendirilecek
        Bilecik'te çıkan orman yangınlarında zarar gören 11 bin 740 hektar alanın yeniden yeşillendirileceği bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in, yıl içerisinde il genelinde meydana gelen orman yangınlarından zarar gören bölgeleri havadan inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

        İl genelinde yaşanan orman yangınları sonucunda toplam 11 bin 740 hektar orman alanının zarar gördüğü belirtilen açıklamada, yanan alanların yeniden yeşillendirilmesi amacıyla başlatılan çalışmaların 2026 yılının mart ayında tamamlanacak şekilde planlandığı ifade edildi.

        Açıklamada şunlar belirtildi:

        "Şu ana kadar yanan alanların yüzde 47'si boşaltılarak ekim ve dikime hazır hale getirilmiştir. 11 Kasım tarihinde başlayacak olan ağaçlandırma seferberliği, mart ayı sonuna kadar devam edecek olup, bölgelerin yeniden yeşile kavuşması hedeflenmektedir. Ayrıca, yangınlardan etkilenen köylerin çevresi yapraklı ve gelir getirici türlerle ağaçlandırılarak, hem ekonomik kazanç sağlayacak hem de yangına dayanıklı koruma bantları oluşturulacaktır. Yangınlara daha hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla toplam 77 kilometrelik orman yolu planlanmış, bunun 53 kilometrelik kısmı tamamlanmıştır. Bunun yanında, farklı noktalarda kanal ve yangın havuzları oluşturulacak, köylerimize İl Özel İdaresi ve ORKÖY destekleriyle su tankerleri verilecektir."

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Sözer, doğanın yeniden canlanması ve yanan alanların kısa sürede yeşiline kavuşması için tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Yeşil vatanımıza sahip çıkmak hepimizin görevidir. Yanan her karış toprağımızı yeniden yeşertmek için tüm imkânlarımızla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

