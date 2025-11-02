Bilecik'te incir hasadı sürüyor

Bilecik’in İnhisar ilçesinde geçmişinde incir hasadı devam ediyor.

İnhisar'ın iklim ve toprak koşullarının incir yetiştiriciliğine elverişli olması sayesinde yaklaşık 196 dekar alanda üretim yapılıyor.

İlçede eylül ayında başlayan incir hasadı, iklim şartlarına bağlı olarak aralık ayına kadar sürüyor.

Toplanan incirler, özenle kasalara yerleştirilerek İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Bilecik pazarlarına gönderiliyor. Ürünlerin bir kısmı da Bursa'daki ihracat firmaları aracılığıyla Almanya ve Rusya'ya ihraç ediliyor.

İnhisar'a bağlı Tarpak köyünde, dedesinden kalma 20 dönümlük arazide babasıyla incir üretimi yapan Hüseyin Kabak, AA muhabirine, bu yıl zorlu doğa koşullarının üretimi olumsuz etkilediğini söyledi.

İnhisar incirinin sadece iç piyasada değil, yurt dışı sofralarında da kendine yer bulduğunu anlatan Kabak, şunları kaydetti:

"İncir hasadı biraz meşakkatli ama keyifli. Hasat zamanı da önemli, çok katı toplarsanız da piyasası, kalitesi olmaz. Yumuşak zamanda toplanırsa da olmuyor. Çünkü incirin çok uzun raf ömrü yok. Onun için zamanını ayarlamak gerekiyor. Tabi birazda yağışlara bağlı. Yağış sonrasına kaldığı zaman kalite bozuluyor. İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Düzce gibi illerdeki hallere gönderiyoruz. Daha olgunlaşmadan, 'çakırlı' dediğimiz aşamada toplanan incirleri Bursa'daki ihracat firması aracılığıyla Almanya ve Rusya'ya gönderiyoruz. Türkiye'de iklim koşulları nedeniyle incir üretimi her bölgede yapılmıyor. İnhisar bu açıdan önemli bir üretim merkezi."