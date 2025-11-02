Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik ormanlarında sonbahar renkleri hakim oldu

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Küçükelmalı Tabiat Parkı ile Bozcaarmut Göleti yakınlarındaki ormanlık alanlar, sonbahar renklerine büründü.

        Giriş: 02.11.2025 - 11:47 Güncelleme: 02.11.2025 - 11:47
        Bilecik ormanlarında sonbahar renkleri hakim oldu
        Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Küçükelmalı Tabiat Parkı ile Bozcaarmut Göleti yakınlarındaki ormanlık alanlar, sonbahar renklerine büründü.

        Yaprakları sararmaya başlayan kayın, meşe, çam, akçaağaç, söğüt ve karakavak gibi ağaçlar, Küçükelmalı ve Bozcaarmut Göletlerinin kıvrımlı yollarıyla bütünleşti.

        Özellikle hafta sonları buralara gelip kamp ve gezi yapan ziyaretçiler, ağaçların arasındaki yapraklarla kaplı patikalarda yürüyüp doğal güzellikleri inceliyor.

        Bölgedeki sonbahar renkleri dronla havadan görüntülendi.

        Bozcaarmut Göleti'ne Bursa'dan eşi ve arkadaşıyla hafta sonu için kamp yapmaya gelen 28 yaşındaki Asena Domaniç, AA muhabirine, etraftaki doğal güzelliğe hayran kaldığını, bölgeyi en kısa sürede yeniden ziyaret edeceklerini söyledi.

        Domaniç'in eşi 27 yaşındaki Oğuzhan Domaniç de çevrede adeta renk cümbüşü yaşandığını, bölgeyi herkese tavsiye ettiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

