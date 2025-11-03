Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te bariyere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 10:30 Güncelleme: 03.11.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te bariyere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

        Ramazan Ç. (23) idaresindeki 59 YY 714 plakalı otomobil, Bozüyük-Eskişehir kara yolunun Poyra mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

        Kazada sürücü ile aynı aileden Durmuş (35), Osman (64), Sevgül (40), Elif (19) ve Asaf Enes Ç. (4) yaralandı.

        Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        Gebze'de 21 bina tahliye edildi! Georadarla ölçüm yapılıyor!
        Gebze'de 21 bina tahliye edildi! Georadarla ölçüm yapılıyor!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        ABD'de 10 milyarderin serveti bir yılda 698 milyar dolar arttı
        ABD'de 10 milyarderin serveti bir yılda 698 milyar dolar arttı
        Kız isteme töreninde evi yaktı! Havai fişek savunması!
        Kız isteme töreninde evi yaktı! Havai fişek savunması!
        Dünyada ilk olarak kabul ediliyor... 'Emojili' asker mezar taşı!
        Dünyada ilk olarak kabul ediliyor... 'Emojili' asker mezar taşı!
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        2 kişiyi öldürmüştü! Kahvehane katliamında şaşırtan ifade!
        2 kişiyi öldürmüştü! Kahvehane katliamında şaşırtan ifade!
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı
        Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yeni sevgilisini paylaştı

        Benzer Haberler

        Bilecik ormanlarında sonbahar renkleri hakim oldu
        Bilecik ormanlarında sonbahar renkleri hakim oldu
        Bilecik'te incir hasadı sürüyor
        Bilecik'te incir hasadı sürüyor
        Bilecik'te traktörle minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te traktörle minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te polisten kaçarken apartman bacasında sıkışan hükümlü yakalandı
        Bilecik'te polisten kaçarken apartman bacasında sıkışan hükümlü yakalandı
        Bilecik'teki orman yangınlarında zarar gören 11 bin 740 hektar alan yeşille...
        Bilecik'teki orman yangınlarında zarar gören 11 bin 740 hektar alan yeşille...
        Bilecikli bıçak ustası kendi geliştirdiği Söğüt kamasına ateşte şekil veriy...
        Bilecikli bıçak ustası kendi geliştirdiği Söğüt kamasına ateşte şekil veriy...