Bilecik'te bariyere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Ramazan Ç. (23) idaresindeki 59 YY 714 plakalı otomobil, Bozüyük-Eskişehir kara yolunun Poyra mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ile aynı aileden Durmuş (35), Osman (64), Sevgül (40), Elif (19) ve Asaf Enes Ç. (4) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.