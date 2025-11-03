Bilecik Valisi Sözer, asfaltlama çalışmalarını inceledi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı ilçesinde asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Sözer'in ilçeye bağlı Hamidiye, Bolatlı ve Beşevler köy yolunda Kaymakam Feyza Nur Kılıç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ile birlikte incelemede bulundu.

Vali Sözer'in İl Özel İdaresince devam eden 8,3 kilometrelik sıcak asfalt çalışmalarında köylülerle birlikte asfaltlama makinesinin başına geçtiği belirtilen açıklamada, 2025 yılı asfalt programı kapsamında yürütülen çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte Beşevler köyünden Bolatlı, Hamidiye ve Söğütçük köylerine kadar toplam 14,6 kilometrelik sıcak asfalt ulaşımının sağlayacağı kaydedildi.