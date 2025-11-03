Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik Valisi Sözer, asfaltlama çalışmalarını inceledi

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı ilçesinde asfaltlama çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 14:16 Güncelleme: 03.11.2025 - 14:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik Valisi Sözer, asfaltlama çalışmalarını inceledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı ilçesinde asfaltlama çalışmalarını inceledi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Vali Sözer'in ilçeye bağlı Hamidiye, Bolatlı ve Beşevler köy yolunda Kaymakam Feyza Nur Kılıç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ile birlikte incelemede bulundu.

        Vali Sözer'in İl Özel İdaresince devam eden 8,3 kilometrelik sıcak asfalt çalışmalarında köylülerle birlikte asfaltlama makinesinin başına geçtiği belirtilen açıklamada, 2025 yılı asfalt programı kapsamında yürütülen çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte Beşevler köyünden Bolatlı, Hamidiye ve Söğütçük köylerine kadar toplam 14,6 kilometrelik sıcak asfalt ulaşımının sağlayacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir
        Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Amca ile yeğeni çalışıyordu... Beton faciası!
        Amca ile yeğeni çalışıyordu... Beton faciası!
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Maurizio Cattelan'ın 'altın klozet'i satışa çıkıyor
        Maurizio Cattelan'ın 'altın klozet'i satışa çıkıyor
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı
        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı

        Benzer Haberler

        Bilecik'te gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
        Bilecik'te gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
        Bilecik'te köpeğe çarpıp devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te köpeğe çarpıp devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te bariyere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Bilecik'te bariyere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Bilecik ormanlarında sonbahar renkleri hakim oldu
        Bilecik ormanlarında sonbahar renkleri hakim oldu
        Bilecik'te incir hasadı sürüyor
        Bilecik'te incir hasadı sürüyor
        Bilecik'te traktörle minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te traktörle minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı