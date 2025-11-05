Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü sahibi çömlek ustası Salim Yaşar'ın cenazesi defnedildi

        Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında yaşamını yitiren, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2022'de "Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü"ne layık görülen çömlek ustası Salim Yaşar'ın cenazesi memleketi Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 15:21 Güncelleme: 05.11.2025 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü sahibi çömlek ustası Salim Yaşar'ın cenazesi defnedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında yaşamını yitiren, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2022'de "Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü"ne layık görülen çömlek ustası Salim Yaşar'ın cenazesi memleketi Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Yaşar'ın cenazesi, tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin morgundan alınarak ambulansla ilçeye bağlı Kınık köyündeki evinin önüne getirildi.

        Burada helallik alınmasının ardından cenaze, omuzlarda Kınık Köyü Camisi'nin avlusuna taşındı.

        Evli, 3 çocuk babası ve 13 torun sahibi Yaşar’ın cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

        Törene, Yaşar'ın ailesi ve yakınlar ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü Yaşayan Mirasın Korunması Daire Başkanı Uğur Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve diğer ilgililer katıldı.

        - Yaşar'ın oğlu babasını anlattı

        Salim Yaşar'ın oğlu 60 yaşındaki Recai Yaşar, AA muhabirine, babasının yaklaşık 70 yıldır çömlekçilikle uğraştığını söyledi.

        Yaşar'ın pek çok kişiye bu sanatı sevdirdiğini dile getiren Yaşar, "Vietnam'da bir dönem öğretmenlik yaptı. Daha sonra Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bu görevini devam ettirdi. 2022'de 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ilan edildi. Aynı zamanda devlet sanatçısıydı. İnşallah biz de onun taşıdığı bayrağı çocukları olarak devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Uçağa lazer tutana 164 bin TL ceza
        Uçağa lazer tutana 164 bin TL ceza
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        Bilecikli "Yaşayan İnsan Hazinesi" Salim Yaşar vefat etti
        Bilecikli "Yaşayan İnsan Hazinesi" Salim Yaşar vefat etti
        Bilecik İl Emniyet Müdürü Şener çocuklarla piknikte buluştu
        Bilecik İl Emniyet Müdürü Şener çocuklarla piknikte buluştu
        Bilecik'te zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
        Bilecik'te gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
        Bilecik Valisi Sözer, asfaltlama çalışmalarını inceledi
        Bilecik Valisi Sözer, asfaltlama çalışmalarını inceledi
        Bilecik'te köpeğe çarpıp devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te köpeğe çarpıp devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı