Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda zanlı yakalandı

Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve şarjör, 30 bin 160 dolu ve boş makaron, 5 kilogram kıyılmış tütün ve 230 boş sigara paketi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.