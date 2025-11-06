Habertürk
        Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda zanlı yakalandı

        Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda zanlı yakalandı

        Bilecik'in Osmaneli düzenlenen kaçakçılık operasyonunda şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 14:58 Güncelleme: 06.11.2025 - 14:58
        Bilecik'in Osmaneli düzenlenen kaçakçılık operasyonunda şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesindeki 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve şarjör, 30 bin 160 dolu ve boş makaron, 5 kilogram kıyılmış tütün ve 230 boş sigara paketi ele geçirildi.

        Yakalanan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

