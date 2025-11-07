Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te Mesleğin Yıldızları, Mesleki Eğitim Kurumları Arası Yenilikçi Projesi protokolü imzalandı

        Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Meliha Ercan Vakfı arasında Mesleğin Yıldızları, Mesleki Eğitim Kurumları Arası Yenilikçi Projesi'nin protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 12:26 Güncelleme: 07.11.2025 - 12:26
        Bilecik'te Mesleğin Yıldızları, Mesleki Eğitim Kurumları Arası Yenilikçi Projesi protokolü imzalandı
        Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Meliha Ercan Vakfı arasında Mesleğin Yıldızları, Mesleki Eğitim Kurumları Arası Yenilikçi Projesi'nin protokolü imzalandı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Genç AR-GE faaliyetleri kapsamında yürütülen Mesleğin Yıldızları, Mesleki Eğitim Kurumları Arası Yenilikçi Proje ile mesleki eğitim öğrencilerinin yapay zeka, dijital üretim, otomasyon ve veri analitiği gibi alanlarda yenilikçi fikirler geliştirmelerini, üretken ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerinin amaçlandığı kaydedildi.

        Öğrencilerin üretimden lojistiğe uzanan süreçlerde akıllı sistemler ve sürdürülebilir çözümler geliştirmelerini teşvik ettiği belirtilen açıklamada, öğrencilerin, sanayi 4.0 ve dijital dönüşüm alanlarında farkındalık kazanacağı, gerçek endüstri problemlerine çözüm üretme, takım çalışması ve proje yönetimi becerilerini geliştirme fırsatı bulacağı ifade edildi.

        Açıklamada, protokolün İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ile vakıf yetkilileri arasında imzalandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

