Bilecik'te yıl içinde 619 firma denetlendi

Bilecik'te, yıl içinde Ticaret İl Müdürlüğünce yapılan denetimlerde 619 firmanın kontrol edildiği, kurallara uymadığı tespit edilen 155 işletmeye toplam 680 bin 260 lira ceza uygulandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kurum tarafından ocak itibarıyla gerçekleştirilen denetimlerde kentteki 619 firmanın 4 bin 139 ürününün denetlendiği, kurallara uymadığı tespit edilen 155 işletmeye toplam 680 bin 260 lira ceza uygulandığı belirtildi.

Ayrıca denetimlerde 338 firmanın 693 ürününün haksız fiyat artışı yönünden incelendiği, bu kapsamda 96 işletmenin Ticaret Bakanlığına bildirildiği kaydedilen açıklamada, Tüketici Hakem Heyeti'ne yapılan 1615 başvurunun 875'inin ise tüketiciler lehine sonuçlandığı duyuruldu.