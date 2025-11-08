Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Zanlılardan B.D. ve Ç.M. "uyuşturucu imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlamasıyla tutuklandı, M.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adresteki aramada, yastık içine ve farklı yerlere gizlenmiş çeşitli miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.