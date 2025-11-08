Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 11:05 Güncelleme: 08.11.2025 - 11:05
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ihbar üzerine belirlenen eve operasyon düzenledi.

        Operasyonda şüpheliler M.H, B.D. ve Ç.M. yakalandı.

        Adresteki aramada, yastık içine ve farklı yerlere gizlenmiş çeşitli miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan B.D. ve Ç.M. "uyuşturucu imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlamasıyla tutuklandı, M.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

