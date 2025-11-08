Bilecik'te "Gerçek Atatürk'ü tanımak ister misiniz?" söyleşisi

Daha sonda Ulusu, öğretmen ve öğrencilere yazdığı "Atatürk'ün yanı başında" adlı kitabını imzaladı.

Ulusu, öğrencilere Atatürk'ün hayatına dair yeni ve farklı pencerelerle Atatürk'ün kitap sevgisi, çalışma disiplini ve günlük yaşamından kesitler sundu.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya Köşkü'ndeki kütüphanecisi Nuri Ulusu'nun oğlu yazar Mustafa Kemal Ulusu, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri ile "Gerçek Atatürk'ü tanımak ister misiniz?" başlıklı söyleşide, Atatürk'ün insani yönlerini ve özel anılarını anlattı.

