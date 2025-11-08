Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te "Gerçek Atatürk'ü tanımak ister misiniz?" söyleşisi

        Bilecik'te, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla "Gerçek Atatürk'ü tanımak ister misiniz?" söyleşisi gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 13:27 Güncelleme: 08.11.2025 - 13:27
        Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya Köşkü'ndeki kütüphanecisi Nuri Ulusu'nun oğlu yazar Mustafa Kemal Ulusu, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri ile "Gerçek Atatürk'ü tanımak ister misiniz?" başlıklı söyleşide, Atatürk'ün insani yönlerini ve özel anılarını anlattı.

        Ulusu, öğrencilere Atatürk'ün hayatına dair yeni ve farklı pencerelerle Atatürk'ün kitap sevgisi, çalışma disiplini ve günlük yaşamından kesitler sundu.

        Daha sonda Ulusu, öğretmen ve öğrencilere yazdığı "Atatürk'ün yanı başında" adlı kitabını imzaladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

