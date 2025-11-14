Habertürk
Habertürk
        Türkiye şehitlerini uğurluyor

        Türkiye şehitlerini uğurluyor

        Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 31 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın cenazesi, Bilecik'te toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 16:54 Güncelleme: 14.11.2025 - 16:54
        Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 31 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın cenazesi, Bilecik'te toprağa verildi.

        Ankara'daki Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilen törenden sonra şehit Ongan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla Eskişehir'deki 1. Ana Jet Üs Komutanlığına getirildi.

        Şehidin tabutu, buradaki karşılamanın ardından cenaze aracına yüklenip kara yoluyla Bilecik'e ulaştırıldı.

        Daha sonra kent merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan babaevinin önüne getirilen Ongan'ın cenazesi, helallik alınmasının akabinde törenin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na götürüldü.

        Şehidi uğurlamak için alana gelen binlerce kişi, meydanda yoğunluk oluşturdu.

        Ongan'ın babası Ali, annesi Hatice ile ağabeyinin kamuflajını giymiş kız kardeşi Ayşe, cenaze namazı öncesi tabutun başına geldi.

        Şehit Ongan'ın cenazesi, Cumhuriyet Meydanı'nın yanındaki Osmangazi Camisi'nde kılınan namazdan sonra Bilecik Şehitliği'ne defnedildi.

        Törene, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP İl Başkanı Ali Özdemir ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

