        Bilecik Haberleri

        Pazaryeri'nde üreticilere 42 bin 235 çilek fidesi dağıtıldı

        Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 42 bin 235 kök "albion" cinsi çilek fidesi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 09:09 Güncelleme: 18.11.2025 - 09:09
        Pazaryeri'nde üreticilere 42 bin 235 çilek fidesi dağıtıldı
        Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, yaptığı açıklamada, "2025 Yılı Çilek Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında Bozcaarmut, Güde, Arapdede ve Dereköy köylerinde gerçekleştirilen dağıtımlarla üreticilerin desteklendiğini belirterek, projenin ilçe tarımına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

        Kara, ilçede çilek üretimini artırmayı ve ekonomik getiriyi yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti.

