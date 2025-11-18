Pazaryeri'nde üreticilere 42 bin 235 çilek fidesi dağıtıldı
Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 42 bin 235 kök "albion" cinsi çilek fidesi dağıtıldı.
Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 42 bin 235 kök "albion" cinsi çilek fidesi dağıtıldı.
Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, yaptığı açıklamada, "2025 Yılı Çilek Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında Bozcaarmut, Güde, Arapdede ve Dereköy köylerinde gerçekleştirilen dağıtımlarla üreticilerin desteklendiğini belirterek, projenin ilçe tarımına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.
Kara, ilçede çilek üretimini artırmayı ve ekonomik getiriyi yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.