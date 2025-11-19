Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te çekiciye çarpan kamyonun sürücüsü öldü

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çekiciye arkadan çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

        Giriş: 19.11.2025 - 19:30 Güncelleme: 19.11.2025 - 19:30
        Bilecik'te çekiciye çarpan kamyonun sürücüsü öldü
        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çekiciye arkadan çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

        Bozüyük-Eskişehir kara yolunda Salahattin Aytekin (59) yönetimindeki 16 H 3375 plakalı kamyon, Yeşilkent Köprüsü mevkisinde H.K. idaresindeki 03 EF 993 plakalı çekiciye arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Aytekin, ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Aytekin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

