Bilecik'te çekiciye çarpan kamyonun sürücüsü öldü
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çekiciye arkadan çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Bozüyük-Eskişehir kara yolunda Salahattin Aytekin (59) yönetimindeki 16 H 3375 plakalı kamyon, Yeşilkent Köprüsü mevkisinde H.K. idaresindeki 03 EF 993 plakalı çekiciye arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Aytekin, ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aytekin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
