        Bilecik Haberleri

        Bilecik'te asayiş uygulamasında üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 15:52 Güncelleme: 20.11.2025 - 15:52
        Bilecik'te asayiş uygulamasında üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı
        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, polis tarafından düzenlenen asayiş uygulamasında üzerinde uyuşturucu madde bulunan zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

        Polis, durumundan şüphelendiği bir kişinin üzerinde arama yaptı.

        Üzerinde bir miktar uyuşturucu ile kullanma aparatı ele geçirilen şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlının, işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

