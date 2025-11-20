Bilecik'te diş hekimliği öğrencileri beyaz önlük heyecanı yaşadı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Diş Hekimliği Fakültesince "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi.

BŞEÜ Spor Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, diş hekimliğinin tanıtım filmi gösterildi.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, yaptığı konuşmada, diş hekimliğinin, yalnızca tedavi edici bir meslek değil, aynı zamanda araştırma, yenilik ve sürekli öğrenme temeline dayanan bir bilim alanı olduğunu ifade etti.

Kaplancıklı, fakülteyi bilimsel üretkenliği yüksek, eğitimde kalite standartlarını sürekli yükselten ve sağlık alanında bölgesel bir referans merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hedef doğrultusunda fakültemizin laboratuvar altyapısını modern cihazlarla güçlendiriyor, klinik uygulama alanlarını uluslararası akreditasyon ölçütlerine uygun biçimde geliştiriyor, akademik kadromuzu genç ve dinamik araştırmacılarla zenginleştiriyoruz. Bu çabaların temelinde, üniversitemizin vizyonu olan kaliteli eğitim ve özgün bilimsel çalışmalarla geleceği aydınlatmak anlayışı yatmaktadır. Bugün geldiğimiz noktada fakültemiz, nitelikli akademik kadrosu, ulusal ve uluslararası indekslerde yer alan bilimsel yayınları, proje üretme kapasitesi ve öğrencilerimizin artan akademik başarılarıyla bu vizyonun güçlü bir temsilcisidir."