Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 09:57 Güncelleme: 21.11.2025 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücüsü hayatını kaybetti.

        İsmail Uysal (77) idaresindeki 11 SA 763 plakalı traktör, Ağlan köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücü Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Uysal'ın cenazesi, ambulansla Osmaneli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Maduro'dan Karayip kıyılarına füze talimatı
        Maduro'dan Karayip kıyılarına füze talimatı
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        Yağış yok, lodos var
        Yağış yok, lodos var
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!

        Benzer Haberler

        Bayırköy'ün tarihi çeşmeleri yenilendi
        Bayırköy'ün tarihi çeşmeleri yenilendi
        Söğüt'te atletizm antrenmanları gerçekleştirildi
        Söğüt'te atletizm antrenmanları gerçekleştirildi
        Bilecik'te traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti Yaşlı adam,...
        Bilecik'te traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti Yaşlı adam,...
        Bilecikli şehit İlhan Ongan'ın baba evinde Mevlid-i Şerif okundu
        Bilecikli şehit İlhan Ongan'ın baba evinde Mevlid-i Şerif okundu
        Bilecik'te diş hekimliği öğrencileri beyaz önlük heyecanı yaşadı
        Bilecik'te diş hekimliği öğrencileri beyaz önlük heyecanı yaşadı
        Bilecik'te asayiş uygulamasında üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalan...
        Bilecik'te asayiş uygulamasında üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalan...