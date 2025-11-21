Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücüsü hayatını kaybetti.
İsmail Uysal (77) idaresindeki 11 SA 763 plakalı traktör, Ağlan köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücü Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Uysal'ın cenazesi, ambulansla Osmaneli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
