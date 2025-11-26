Habertürk
        Bilecik Haberleri

        Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nden "sosyal konut dolandırıcılığı" uyarısı

        Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları "sosyal konut" projesi ile dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı.

        Giriş: 26.11.2025 - 15:48 Güncelleme: 26.11.2025 - 15:48
        Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nden "sosyal konut dolandırıcılığı" uyarısı
        Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları "sosyal konut" projesi ile dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal konut tuzağına düşmeyin notuyla sosyal medyadan yayınladığı mesajında, ön ödeme, kapora, belge ücreti veya ayrıcalık başvuru hakkı vaadiyle ücret isteyen kişi ve sitelere inanmamaları istendi.

        Vatandaşların, resmi hesapları doğrulamaları gerektiği belirtilen mesajda, "Kişisel bilgilerinizi kimseyle paylaşmayınız. Sosyal konut projesi başvurularınızı sadece resmi kanallar üzerinden yapınız. Sosyal medya bağlantıları, SMS veya e-posta yoluyla yapılan sahte yönlendirmelere kesinlikle itibar etmeyiniz. Ödemelerinizi yalnızca yetkili kamu bankalarının resmi sistemleri üzerinden yapınız. Bireysel IBAN2lara EFT/Havale yoluyla ödeme yapmayınız." bilgilerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

