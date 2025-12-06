Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent merkezinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında ihbar üzerine 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 3 tabanca kabzası, 2 tabanca üst kapak takımı, 2 tabanca şarjörü, namlu, kabza koruyucu, 2 tetik tertibatı, 12 kurusıkıdan bozma tabanca fişeği, 23 tabanca fişeği ile 44 bin 460 dolu ve boş makaron, 12 makaron doldurma aparatı, 5 makaron doldurma makinası, 520 boş sigara kutusu, 22 bin 460 gram açık tütün ve çok sayıda termos seti ile aroma kapsülü ele geçirildi.

Operasyonda şüpheliler B.C. ve İ.K. yakalandı.

Gözaltına alınan 2 zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.