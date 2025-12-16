Bilecik'te yabancı uyruklu kişiyi öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı

Bilecik'te, yol kenarında karnından bıçaklanmış şekilde bulunan yabancı uyruklu kişiyi, öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Caddesi yakınlarındaki Şehir Ormanı önündeki yol kenarında dün gece karnından bıçaklanmış halde cesedi bulunan Suriye uyruklu Mahmud el-Huseyin'in (19) katil zanlısı olduğu öne sürülen F.Y. (18) polis ekiplerince kent merkezindeki Tevfikbey Caddesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada Mahmud el-Huseyin ile arkadaş olduğu belirlenen F.Y.'nin, cinayeti kentteki bir çay ocağından izinsiz aldığı bıçakla işlediği öğrenildi.

- Olay

Dün gece Şehir Ormanı önünde, yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiye rastlanmıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, Mahmud el-Huseyin olduğu anlaşılan kişinin hayatını kaybettiğini belirlemişti.