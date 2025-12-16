Habertürk
        Bilecik Haberleri

        Bilecik'te yabancı uyruklu kişiyi öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı

        Bilecik'te, yol kenarında karnından bıçaklanmış şekilde bulunan yabancı uyruklu kişiyi, öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 23:06 Güncelleme: 16.12.2025 - 23:06
        Bilecik'te yabancı uyruklu kişiyi öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı
        Bilecik'te, yol kenarında karnından bıçaklanmış şekilde bulunan yabancı uyruklu kişiyi, öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Caddesi yakınlarındaki Şehir Ormanı önündeki yol kenarında dün gece karnından bıçaklanmış halde cesedi bulunan Suriye uyruklu Mahmud el-Huseyin'in (19) katil zanlısı olduğu öne sürülen F.Y. (18) polis ekiplerince kent merkezindeki Tevfikbey Caddesi'nde yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Bu arada Mahmud el-Huseyin ile arkadaş olduğu belirlenen F.Y.'nin, cinayeti kentteki bir çay ocağından izinsiz aldığı bıçakla işlediği öğrenildi.

        - Olay

        Dün gece Şehir Ormanı önünde, yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiye rastlanmıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, Mahmud el-Huseyin olduğu anlaşılan kişinin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

