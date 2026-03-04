Bilecik'teki kuyumcu soygununun görüntülerine ulaşıldı
Bilecik'te, kent merkezindeki bir kuyumcunun soyulması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bilecik'te, kent merkezindeki bir kuyumcunun soyulması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kayıtlarda, yüzleri kapalı şüphelilerin kuyumcu dükkanının yanına otomobille yanaştıkları, daha sonra açılan kepengin arkasındaki cam kapıyı balyozla kırdıkları görülüyor.
Zanlılar, içerideki ziynet eşyalarının bir kısmını çuvallara doldurduktan sonra geldikleri otomobille uzaklaşıyor.
- Olay
Bir grup şüpheli, Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey Caddesi'ndeki dükkana 4 Mart Çarşamba günü sabaha karşı kapıyı balyozla kırarak girmişti.
Zanlılar, bir süre sonra çaldıkları ziynet eşyalarını da alarak, geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaşmıştı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.