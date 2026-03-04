Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik'teki kuyumcu soygununun görüntülerine ulaşıldı

        Bilecik'te, kent merkezindeki bir kuyumcunun soyulması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 05:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'teki kuyumcu soygununun görüntülerine ulaşıldı

        Bilecik'te, kent merkezindeki bir kuyumcunun soyulması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.


        Kayıtlarda, yüzleri kapalı şüphelilerin kuyumcu dükkanının yanına otomobille yanaştıkları, daha sonra açılan kepengin arkasındaki cam kapıyı balyozla kırdıkları görülüyor.

        Zanlılar, içerideki ziynet eşyalarının bir kısmını çuvallara doldurduktan sonra geldikleri otomobille uzaklaşıyor.

        - Olay

        Bir grup şüpheli, Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey Caddesi'ndeki dükkana 4 Mart Çarşamba günü sabaha karşı kapıyı balyozla kırarak girmişti.

        Zanlılar, bir süre sonra çaldıkları ziynet eşyalarını da alarak, geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaşmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NATO'dan Türkiye mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
        NATO'dan Türkiye mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        5 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        5 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı

        Benzer Haberler

        Bilecik'te kuyumcu soygunu; o anlar kamerada
        Bilecik'te kuyumcu soygunu; o anlar kamerada
        Öksüz ve yetimler için gönülleri ısıtan iftar
        Öksüz ve yetimler için gönülleri ısıtan iftar
        Bilecik'te 30 saniyelik kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı
        Bilecik'te 30 saniyelik kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı
        İl Başkanı Yıldırım, huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu
        İl Başkanı Yıldırım, huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu
        Vali Sözer, orman, itfaiye ve AFAD personeliyle iftarda buluştu
        Vali Sözer, orman, itfaiye ve AFAD personeliyle iftarda buluştu
        BŞEÜ personeli iftar yemeğinde bir araya geldi
        BŞEÜ personeli iftar yemeğinde bir araya geldi