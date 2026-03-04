Bilecik'teki kuyumcu soygununun görüntülerine ulaşıldı

Bilecik'te, kent merkezindeki bir kuyumcunun soyulması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.





Kayıtlarda, yüzleri kapalı şüphelilerin kuyumcu dükkanının yanına otomobille yanaştıkları, daha sonra açılan kepengin arkasındaki cam kapıyı balyozla kırdıkları görülüyor.



Zanlılar, içerideki ziynet eşyalarının bir kısmını çuvallara doldurduktan sonra geldikleri otomobille uzaklaşıyor.



- Olay



Bir grup şüpheli, Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey Caddesi'ndeki dükkana 4 Mart Çarşamba günü sabaha karşı kapıyı balyozla kırarak girmişti.



Zanlılar, bir süre sonra çaldıkları ziynet eşyalarını da alarak, geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaşmıştı.

