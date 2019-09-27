Başkanlar buluştu

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Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti belirten Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, konuğuna teşekkür etti. Ziyaretleri sonrası kısa bir açıklama yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, “Vezirhan Belediye Başkanımız Hüseyin Ocak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Beldelerimizde yaptığımız çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduğumuz başkanımıza yeni görevinde başarılar dilerken sıcak ve samimi sohbetinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:22

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