Dalakdere ekiplerce temizlendi

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Bilecik merkez İstasyon Mahallesinde bulunan Dalakdere, belediye ekiplerince temizlendi.

Yaklaşan kıy ayları öncesi Bilecik Belediyesine bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince hazırlık tüm hızıyla devam ediyor. İstasyon Mahallesinde bulunan Dalakdere dere yatağı, ekipler tarafından baştan sona temizlenerek kötü kokuya karşı çalışma yapıldı. Temizlik İşleri Şefi Önder Özmen'in nezaretinde ekipler vatandaşların yaşam kalitesinin olumsuz etki oluşturabilecek unsurları ortadan kaldırmak için çalışmalara devam edileceği bildirildi.

BİLECİK 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:22

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