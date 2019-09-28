Eğitim Bir- Sen’den İl Müdürü Çelik’e ziyaret

İstanbul'da bir deprem daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eğitim BirSen Bilecik İl Temsilciliği üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik’i makamında ziyarette bulundu.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile belirten İl Müdürü Çelik, konuklarına teşekkür etti. Ziyaret esnasında kentin eğitim faaliyetlerine yönelik yapılması hedeflenen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. EğitimBirSen Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz ve Yönetim Kurulu üyeleri 20192020 eğitim ve öğretim yılının ülke, gençler ve tüm eğitim camiası için hayırlı olmasını temenni etti.

BİLECİK 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:22

GÜNEŞ 06:46

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 16:17

AKŞAM 18:56

YATSI 20:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.