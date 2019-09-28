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Bilecik’te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İHA

Bilecik'in Vezirhan beldesinde iki otomobilin kafa kayaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle köprü alt geçidi bir süre araç trafiğine kapatıldı.

Bilecik’te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Bilecik’in Vezirhan beldesinde iki otomobilin kafa kayaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle köprü alt geçidi bir süre araç trafiğine kapatıldı.
Korkmaz Narman yönetimindeki 11 AAK 215 plakalı otomobil ile Fikret Elmacı'nın kullandığı 16 Y 8796 plakalı otomobil Vezirhan beldesi yakınlarında bulunan alt geçitte çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 16 Y 8796 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan ve henüz isimleri öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Yaralılara 112 ekiplerince kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildiler. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.

BİLECİK

29 Eylül 2019 Pazar

  • İMSAK 05:23
  • GÜNEŞ 06:47
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 16:16
  • AKŞAM 18:55
  • YATSI 20:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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