Bilecik’te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

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Bilecik’in Vezirhan beldesinde iki otomobilin kafa kayaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle köprü alt geçidi bir süre araç trafiğine kapatıldı.

Korkmaz Narman yönetimindeki 11 AAK 215 plakalı otomobil ile Fikret Elmacı'nın kullandığı 16 Y 8796 plakalı otomobil Vezirhan beldesi yakınlarında bulunan alt geçitte çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 16 Y 8796 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan ve henüz isimleri öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Yaralılara 112 ekiplerince kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildiler. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.

BİLECİK 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:23

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