Bilecikspor deplasmanda rahat kazandı

Bilecik 1. Amatör Lig ikinci hafta mücadelesinde Bilecikspor, Akpınar Spor'u deplasmanda 60 mağlup etti.

Bilecik 1. Amatör Lig ikinci hafta mücadelesinde Bozüyük 1. No'lu Stadyumu'nda oynanan AkpınarsporBilecikspor müsabakasını deplasman ekibi Bilecikspor, 60 kazandı.

Dengeli başlayan maçta ilk gol 44. dakikada geldi. Bilecikspor, golcüsü Mahsum Özdemir ile 10 öne geçti. Bu golden iki dakika sonra Mahsum Özdemir, kendisinin ve takımının 2. golünü attı. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu. İkinci yarıya atak bir futbolla başlayan Bilecikspor, maçın 55. dakikasında Erdem Kamber ile durumu 30'a getirdi. Bu golden sonra iyice rahatlayan Bilecik ekibi, adeta tek kale top oynamaya başladı. Müsabakanın 66. dakikasında Selami Demir, durumu 40 yaptı. Bu golden 4 dakika sonra da Erdem Kamber kendisinin ikinci, takımın 5. golünü kaydetti. Karşılaşmanın 76. dakikasında da Ahmet Selçuk, durumu 60'a getirirken, bu gol aynı zamanda mücadelenin de skorunu belirledi.

Maçın 50. dakikasında bir de penaltı atışından yararlanamayan Bilecikspor, bu galibiyet ile puanını 6'ya çıkardı. Bilecik'ten deplasmana giden bir otobüs taraftar da 90 dakika boyunca takımı desteklerken, maç sonu futbolcular da galibiyeti taraftarları ile kutladı.

BİLECİK 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 16:16

AKŞAM 18:55

YATSI 20:13

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