Sevgilisinden özür dilemek için süslediği otomobille direğe çarptı

BİLECİK´te, kendisini terk eden sevgilisiyle barışmak için 'Beni affet ben öküzüm' yazılı kağıt yapıştırdığı otomobiliyle kız arkadaşının yurduna giden Hakan Ü. (22), dönüş yolunda, sokaktaki elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan Hakan Ü., hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da oturan Hakan Ü., kendisini terk eden sevgisiyle barışmak için 16 LFP 48 plakalı otomobilinin arkasına 'Beni affet ben öküzüm' ve 'Seni çok seviyorum Sibel' yazılı kağıt yapıştırdı. Ardından kız arkadaşı Sibel'in (19) Bilecik'te kaldığı Halime Hatun Öğrenci Yurdu'na giden Hakan Ü., arkadaşlarıyla birlikte meşaleler yakıp, Sibel'den özür diledi. Dönüş yolunda Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi'nde Hakan Ü.'nün kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada Hakan Ü. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Hakan Ü. ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından Hakan Ü., ı taburcu edildi.



BİLECİK 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:24

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