Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, üniversitenin 20192020 akademik yılının hayırlı olmasını dileyerek, "Bugün itibarıyla 596 akademik ve 427 idari olmak üzere toplam bin 23 personel ile üniversitemiz şehrimize ve ülkemize hizmet vermektedir" dedi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin 20192020 akademik yılı açılış töreni, üniversite yerleşkesi içindeki Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Açılışa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, vali yardımcıları, 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, il ilçe ve belde belediye başkanları, kurum müdürleri, rektör yardımcıları, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"4 bin 480 kontenjanın 3 bin 949’u kaydını yaptırmış bulunmaktadır"

Açılış konuşması yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, bugün üniversitelerine 26 yeni program ve bölüme ilk kez öğrenci almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Taş, "Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültemizde iki, İslami İlimler Fakültesi ikinci öğretim, Sağlık Bilimleri Fakültemizde iki, Merkez MYO’da yedi, Sağlık Hizmetleri MYO’da üç, Bozüyük MYO’da 1, Söğüt MYO’da üç, Pazaryeri MYO’da bir, Osmaneli MYO’da ü., Gölpazarı MYO’da üç olmak üzere toplam 26 yeni program ve bölüm ilk kez 20192020 eğitimöğretim yılına merhaba demişlerdir. Bu program ve bölümler içerisinde özellikle merkez MYO’daki Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Türkiye’de ilk olma özelliğini taşımaktadır. Üniversitemiz mevcut program ve bölümlerle de şehrimizin yüzünü güldürmüştür. Toplamda bakacak olursak üniversitemiz için bu yıl belirlenen 4 bin 480 kontenjanın 3 bin 949’u kaydını yaptırmış bulunmaktadır. Bu üniversitemiz tarihindeki en yüksek öğrenci kayıt rakamıdır. Yüzde olarak ise kayıt yaptırma oranı yüzde 88’dir. Burada uluslararası öğrenciler adına da bir parantez açmak istiyorum. Uluslararası öğrenciler, bir şehrin uluslararası platformda görünürlüğünü artıran ve marka şehir olmasında en önemli faktörlerden biridir. Bu bilinçle yaklaşık 3 yıldır uluslararası öğrencileri üniversitemize kazandırma adına yürüttüğümüz çalışmalar meyvesini vermeye başlamıştır. 2018 ve 2019’da Türk Cumhuriyetlerinde, Afrika, Ortadoğu, Asya ve Balkanlarda yaptığımız tanıtım ve reklam çalışmaları, ilk kez gerçekleştirdiğimiz BİLYÖS sınavları ve Maarif Vakfı ile yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde 5 binin üzerinde uluslararası öğrenciye ulaşılmış ve sınav sonuçlarına göre 500’ün üzerinde öğrenci üniversitemize kaydını yaptırmıştır. Bu öğrencilerden Türkçe seviyesi yeterli olmayanlar yine üniversitemizde kurduğumuz Türkçe Öğretim Merkezinde 1 yıl Türkçe hazırlık dersi göreceklerdir. Gelecek yıl binin üzerinde uluslararası öğrenciyi üniversitemize kazandırmaya hedeflemekteyiz" dedi.

"Yabancı Diller Yüksekokulumuz kurulmuş bulunmaktadır"

Rektör Taş, eğitimöğretim alanındaki başarıların sınırlı olmadığı anlatarak, "Geçen yıl burada sözünü ettiğim üniversitemizin uluslararasılaşma hedeflerine ve yabancı dil eğitimine oldukça önemli katkılar sağlayacak olan Yabancı Diller Yüksekokulumuz kurulmuş bulunmaktadır. Bu yılki kadro yapılanması ile gelecek yıl inşallah bu Yüksekokulumuza da öğrenci almayı ümit ediyorum. Geçen sezon içerisinde Bozüyük Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Sağlık Bilimleri Yüksekokulu fakülteye dönüştürülmüş ve böylece Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Üniversitemizin 7. ve 8. fakülteleri olmuşlardır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile İletişim Fakültesi tekliflerimiz de YÖK’e sunulmuş durumdadır. BESYO için olumlu sonuç almamız durumunda şehrimizdeki spor altyapısını nitelik olarak güçlendirmek, çocuklarımızın ve gençlerimizin potansiyelini artırmak ve Bilecik’te spora akademik bir bakış getirmek amacındayız" dedi.

"Merkezi Araştırma Laboratuar binası tamamlanmış ve hizmete girmiştir"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, üniversite bünyesinde bilim üreten uygulama ve araştırma merkezlerinin çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin üniversite ve sanayinin ihtiyaç duyduğu test, analiz ve karakterizasyonları yapabilecek alt yapıya kavuştuğunu anlatan Rektör Taş, sözlerine şöyle devam etti;

"Merkezi Araştırma Laboratuvarımızın binası tamamlanmış ve hizmete girmiştir. Bu bina ile ve daha modern cihazlarla üniversitesanayi işbirliğimize yeni bir ivme kazandıracağımızı düşünüyorum. Bu merkezde yer alan doğaltaş analiz ve karakterizasyon laboratuvarları ile mermer üreticilerimizin analizlerini gerçekleştirmek için akreditasyon çalışmaları başlatılmıştır. Bilecik sanayisinde son derece önemli bir yer tutan mermercilerimiz artık analizlerini başka üniversitelerde ve şehirlerde değil üniversitemiz laboratuvarlarında gerçekleştireceklerdir. ARGE çalışmalarımızın önemli bir ayağını oluşturacak olan ve hâlen inşaatı devam eden H Blok projemiz, içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılara rağmen yüklenici firmanın gayretleriyle devam etmektedir. Bu binanın tamamlanması, yeni açılan bölümler ve üniversitemizin ARGE altyapısı, akademik anlamdaki yükselişimizi daha da ilerilere taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.

"ArGe sorunlarını giderecek olan lisansüstü tez havuzları oluşturulmaya başlamıştır"

Rektör Taş, yükseköğretim kurumlarının önemli bir hedefi de üretilen yeni bilgiyi toplumsal katkıya ya da faydaya dönüştürmek olduğunu ifade ederek, "Bu ise üniversitesanayi işbirliklerinin tesis edilmesi, güçlendirilmesi ve yeni bir boyuta dönüştürülmesiyle mümkün olabilecektir. Teknoloji Transfer Ofisimiz tüm bu işbirliklerinin oluşmasında ve güçlenmesinde var gücüyle çalışmaktadır. 2016 yılından bu yana TTO’nun koordinatörlüğünde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odalarımızın destekleriyle bölgemizdeki bütün sanayicilerle birebir ve toplu görüşmeler yapılmış, üniversitemizdeki tüm imkânlar sanayicilerimizin katkısı için seferber edilmiştir. Üniversitemizin katkısıyla şehrimizdeki ArGe ve tasarım merkezleri artmış, sanayicilerimizin ArGe sorunlarını giderecek olan lisansüstü tez havuzları oluşturulmaya başlamış, böylece üniversitesanayi işbirliği ilk kez sürdürülebilir bir zemine ve sürece oturmuştur. Sanayicilere desteklerimiz bununla sınırlı kalmayacaktır. Sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu ara eleman sorununu oluşturacağımız ortak platform ve ortak akılla kuracağımız yeni programlarla sağlayacağız. Böylece gerek üniversitemiz gerekse sanayicilerimiz Bilecik için katma değer üreten nitelikli insan gücüne kavuşmuş olacaklardır. Bilimsel birikimlerini üretime geçirmek isteyen akademisyenleri, iş fikri olan genç girişimcileri ve ARGE çalışmasına ihtiyaç duyan sanayi kuruluşlarını bir araya getirecek olan üniversitemiz Teknoparkı geçici prefabrik binasında hizmet vermeye devam etmektedir. Bugüne kadar Teknoparkımızda 3 firma kurulmuş olup halen ARGE çalışmalarını yürütmektedirler. Bu vesileyle ARGE ve tasarım merkezi kurmaya imkanları el vermeyen tüm sanayicilerimizi Teknoparkımıza davet ettiğimi de belirtmek isterim" dedi.

"7+1 eğitim modelini de Mühendislik Fakültesinde başlatıyoruz"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, üniversitesanayi işbirliğini yeni bir boyuta taşıdıkları 3+1 ve 7+1 uygulamasından bahsederek, "Meslek Yüksekokullarında hayata geçirdiğimiz ve öğrencilerin eğitimlerinin bir dönemini iş yerlerinde uygulamalı eğitim yaparak geçirmelerini sağlayan 3+1 Eğitim Modelinden 2017 yılı güzbahar döneminde 137, 2018 yılı güzbahar döneminde 362 öğrencimiz yararlanmıştır. 2019 yılı güz döneminde ise, 200 civarında 3+1 öğrencimiz sanayi firmalarımızda çalışarak eğitimlerini uygulamalı olarak sürdüreceklerdir. Aynı uygulamanın lisans öğrencileri nezdinde ifadesini bulan 7+1 eğitim modelini de Mühendislik Fakültesinde başlatıyoruz. Üniversitesanayi alanında yürüttüğümüz tüm çalışmalarımıza vermiş olduğu destekleri için başta Bilecik Valiliğimize, Bilecik ve Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odalarına ve tüm iş adamlarımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

"3 yılda 620 öğrencimiz yabancı dil projemizden yararlandı"

Uluslararasılaşmadaki en önemli ayaklardan birinin öğrenci ve araştırmacıların yabancı dil yeterliliği olduğunu anlatan Rektör Taş, "Bu bilinçle üniversitemizdeki lisans öğrencileri için 20162017 eğitimöğretim yılında isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimi verilmeye başlandı. 3 yılda 620 öğrencimiz yabancı dil projemizden yararlandı. Kendilerinin de dil becerilerini geliştirmeleri ile, mezuniyetleri sonrasında istihdam oluşturabilme oranları yükselecektir. Bu sezon da aynı sayıda öğrencimizle devam edeceğiz. Gerek öğrencilerimizin gerekse akademisyenlerimizin dil yetkinliğini artırmaya yönelik yaptığımız bu projeler hiç şüphesiz yakın zamanda eğitim dili yüzde 100 İngilizce olan programlarımızın oluşmasına zemin hazırlayacak ve daha nitelikli insan kaynağı üniversitemize kazandırılmış olacaktır" dedi.

Konuşmaların sonunda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bakan Dönmez'e bir hediye takdim etti. Ardından Bakan Fatih Dönmez, Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve rektörün başarılı öğrencilere belgelerinin verilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekinmesiyle program son buldu.

BİLECİK 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 16:13

AKŞAM 18:51

YATSI 20:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.