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Bakan Dönmez: Yerin altına vurduğumuz her matkap, Türkiye´nin aydınlık geleceğine imzadır

DHA

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz´deki sondaj gemilerinin yeni lokasyonlarda sondaja devam edeceğini belirterek, "Yavuz önümüzdeki günlerde yeni lokasyonunda sondajına başlayacak. Oruç Reis de Antalya´nın güneyinde kendi lokasyonundaki işin yüzde 30´luk kısmını tamamladı. Fatih de şu an 4 bin metrenin altına indi. Yerin altına vurduğumuz her matkap Türkiye´nin aydınlık geleceğine attığımız imzadır. Bu imzanın altında 82 milyonun emeği, azmi ve inancı var" dedi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz´deki sondaj gemilerinin yeni lokasyonlarda sondaja devam edeceğini belirterek, "Yavuz önümüzdeki günlerde yeni lokasyonunda sondajına başlayacak. Oruç Reis de Antalya´nın güneyinde kendi lokasyonundaki işin yüzde 30´luk kısmını tamamladı. Fatih de şu an 4 bin metrenin altına indi. Yerin altına vurduğumuz her matkap Türkiye´nin aydınlık geleceğine attığımız imzadır. Bu imzanın altında 82 milyonun emeği, azmi ve inancı var" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademik yıl açılış törenine katıldı. Üniversitenin kapalı spor salonundaki akademik yıl açılışına Bakan Dönmez´in yanı sıra Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 2´nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ve akademisyenler ile öğrenciler katıldı.
`DÜNYANIN EKONOMİK DENGESİ BATI´DAN DOĞU´YA KAYIYOR´
Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, muasır medeniyet denildiğinde akla önce batının geldiğini söyledi. Ancak bu durumun ardından değiştiğini kaydeden Dönmez, dünyada ekonomik dengenin batıdan doğuya doğru kaydığını ifade ederek, "Doğu´nun yükselişine şahit oluyoruz. Artık dünyanın ekonomik dengesi Batı´dan Doğu´ya kayıyor. Doğu ülkelerinin teknoloji şirketleri batılı eşlenikleri ile amansız bir mücadele içerisinde. Şu an Batı yüzyıllar boyunca sahip olduğu avantajları kaybetmeme mücadelesi verirken, Doğu kendine yeni alanlar açma peşinde. Bu sizler için de büyük fırsatları beraberinde getiriyor. Sizlere İngilizce öğrenin demeyeceğim. Çünkü artık o merhaleyi çoktan geçtik. İngilizce´nin yanına öğreneceğiz ikinci dilin bir Doğu dili olmasına önem verin. Rusça, Çince, Japonca geleceğin dünyasında önemli bir yere sahip olacak. Keza Afrika son dönemin parlayan yıldızları arasındadır. Dünya yönünü bir kere daha Afrika´ya çevirmiş durumda. Türkiye´de son dönemde Afrika´da yatırımlarını hızla artırıyor. En son MTA Sudan´da maden ruhsatı aldı. Afrika´nın bu yükselişini de gözden kaçırmayın. Artık şunu kabul etmeliyiz ki dünyada bir paradigma değişimi var. Zihinsel bir dönüşüm var. Mevcut sistem artık her anlamda dönüşüme zorlanıyor. Bu değişime meydan okuyacak, dünyaya kafa tutacak bir sistemi ancak sizlerle birlikte kurabiliriz. Günümüz dünyası her gün farklı bir yeniliğe sahne oluyor. Teknolojinin baş döndürücü gelişimi içerisinde ülke olarak kendimize ayrıcalıklı bir yer edinmek zorundayız. Sizler teknolojiyi en ileri seviyede kullanıyorsunuz. Ancak bu yetmez. Teknolojiyi sadece kullanan değil onu üreten ve hatta ihraç eden bir yapıyı kurgulamamız gerekiyor. Bugün dünyaya artık sektörler değil, teknolojiler yön veriyor" dedi.
'ENERJİ GELECEK DÖNEMDE TÜRKİYE´NİN PARLAYAN YILDIZI OLACAK'
Türkiye´nin gelecek dönemde enerji konusunda parlayan bir yıldız haline geleceğini belirten Bakan Dönmez, enerji sektörünü dünyaya meydan okunabilecek bir alan olarak tasarladıklarını söyledi. Dönmez, "Enerji teknolojilerinin geliştirilmesi başlıca hedeflerimiz arasında. Şu konuda hemfikiriz. Yeni teknolojilerin üretiminde kabiliyetimizi ne kadar geliştirirsek dünyanın geleceğinde de o kadar söz sahibi oluruz. Enerji gelecek dönemde Türkiye´nin parlayan yıldızı olacak. Bu alanda yüzbinleri bulan istihdam olanakları sağlanacak. En önemlisi de yerli üretim ve teknolojinin yerlileştirilmesi noktasında ortaya koyduğumuz ar-ge, yerli üretim ve yerli mühendis şartları, gelecek dönemde Türkiye´nin uluslararası alandaki rekabet gücüne büyük katkılar sunacak. Artık hayallerimiz Türkiye ile sınırlı değil. Bölgemiz başta olmak üzere dünyada enerji teknolojilerinin geliştirilmesi için kıyasıya bir rekabet var. Yenilenebilir enerji, nükleer, bor, enerji verimliliği, hidrokarbon gibi başlıca alanların yerlileştirilmesi için önemli mesafeler kat ettik. Ancak yetmez. Çünkü amacımız enerji teknolojilerinde Türkiye´nin adının bir marka haline gelmesi, kalitesiyle bütün dünyada bilinmesi. Bunun için de sizlere, sizlerin merak tutkusuna, keşfetme arzunuza, yeninin ve yeniliğin peşinden koşma azminize ihtiyacımız var. En büyük gücümüz de kaynağımız da sizsiniz" diye konuştu.
`HER MATKAP GELECEĞE İMZADIR´
Doğu Akdeniz´deki sondaj çalışmalarından da bahseden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gemilerin yeni lokasyonlarda çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı. Oruç Reis'in Antalya'da yüzde 30´luk kısmı tamamladığını kaydeden Dönmez, "Meselenin teknik boyutu kadar hukuki, diplomatik ve ekonomik boyutları da var. Doğu Akdeniz´de kararlığımızı, hakkımızı, hukukumuzu sizler savunacaksınız. Bugün 4 gemiyle ay yıldızlı bayrağımızı Doğu Akdeniz´in her bir karışında dalgalandırıyoruz. Milletimize müjdeli haberler vermek için ekiplerimiz gece gündüz büyük bir özveriyle çalışıyor. Yavuz önümüzdeki günlerde yeni lokasyonunda sondajına başlayacak. Oruç Reis de Antalya´nın güneyinde kendi lokasyonundaki işin yüzde 30´luk kısmını tamamladı. Fatih de şu an 4 bin metrenin altına indi. Yerin altına vurduğumuz her matkap Türkiye´nin aydınlık geleceğine attığımız imzadır. Bu imzanın altında 82 milyonun emeği, azmi ve inancı var" ifadelerini kullandı.

BİLECİK

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:25
  • GÜNEŞ 06:49
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 16:13
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  • YATSI 20:09
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