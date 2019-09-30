Bilecik’in ihracat ve ithalat rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2019 Ağustos ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Bilecik’te ihracat artarken ithalat azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Bilecik'te 2019 yılı Ağustos ayında, 2018 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 2,4 artarak 7 milyon 562 bin dolar, ithalat ise yüzde 24,9 azalarak 9 milyon 212 bin dolar olarak gerçekleşti. Bilecik'te ilk 8 aylık toplam ihracat 62 milyon 615 bin dolar, ilk 8 aylık toplam ithalat ise 73 milyon 66 bin dolar oldu.

Öte yandan Türkiye’de ihracat yüzde 1,6, ithalat ise yüzde 1,5 arttı.

BİLECİK 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:25

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