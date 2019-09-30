Bilecik 1. Amatör Lig 2'nci hafta müsabakasında Söğütspor, Bilecik Gençlerbirliği Spor'u 80 yendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadında oynanan karşılaşmada Söğütspor Bilecik Gençlerbirliği Spor ile karşılaştı. Maça iyi başlayan Söğütspor, maçın 18 ve 35'inci dakikalarında Türker Işık ile bulduğu gollerle durumu 20'a getirdi. Maçın 42'nci dakikasında Bekir Arslan durumu 30'a getirirken, bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu. Müsabakanın ikinci yarısına da iyi başlayan Söğütspor, maçın 48'inci dakikasında Türker Işık ile durumu 40'a getirdi. Maçın 56'ıncı dakikasında Ayhan Şahin durumu 50'a getiren golü kaydetti. Müsabakanın 60, 76 ve 85'inci dakikalarında maçın yıldızı Türker Işık gollerini kaydetti. Müsabakada 6 gol atan Türker Işık, maçın yıldızı oldu.

Mücadeleyi 80 kazanan Söğütspor ligde 2'de 2 yaparak puanını 6'ya çıkardı. Ev sahibi ekip Bilecik Gençlerbirliği Spor bu mağlubiyetle ligde henüz puanla tanışamadı.

BİLECİK 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 16:13

AKŞAM 18:51

YATSI 20:09

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