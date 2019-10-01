Başkan Yaman ve Başkan Şahin bir araya geldi

İstanbul'da bir deprem daha

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahin, konuğuna teşekkür etti. Ziyaretleri sonrası kısa bir değerlendirme yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman ise, “Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Başkanımıza görevinde başarılar dilerken sıcak ve samimi sohbetlerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

BİLECİK 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 16:13

AKŞAM 18:51

YATSI 20:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.