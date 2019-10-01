Bilecik Belediyeler Birliği Toplantısı yapıldı

İstanbul'da bir deprem daha

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik Belediyeler Birliği ve Karasu İçme Suyu Birliği toplantıları Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman başkanlığında yapıldı.

Bilecik İl Özel İdare Toplantı Salonunda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman başkanlığında yapılan toplantıya, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve üyeler katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Yaman, “Bilecik Belediyeler Birliği ve Karasu İçme Suyu Birliği toplantılarını gerçekleştirdik. Aldığımız kararların beldelerimize ilçelerimize ve ilimize hayırlara vesile getirmesini temenni ediyorum” dedi.

BİLECİK 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 16:13

AKŞAM 18:51

YATSI 20:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.