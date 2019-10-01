Bayırköy Belde Danışma Toplantısı yapıldı

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Bilecik’in Bayırköy Belde AK Parti Danışma Toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın başkanlığında yapıldı.

Bayırköy Belediyesi'ndeki toplantı sonrası Başkan Mustafa Yaman açıklamada bulundu. Yaman, “Her ay düzenlemiş olduğumuz Belde Danışma Toplantımızı tüm teşkilatlarımızın katılımıyla gerçekleştirdik. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Toplantıda aldığımız kararlar hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

BİLECİK 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:25

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