Milli takıma davet edilen Özteke’den İl Müdürü Yıldız’a ziyaret

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığının 2019 faaliyet programında yer alan U15 Bayanlar Avrupa Halter Şampiyonası hazırlık kampına davet edilen Caner Özteke Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Yıldız konuğuna teşekkür etti. Ardından bir açıklama yapan Yıldız, “Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığının 2019 faaliyet programında yer alan U15 Bayanlar Avrupa Halter Şampiyonası hazırlık kampına davet edilen kurumumuz Antrenörü Caner Özteke bizleri makamımızda ziyarette bulundular. İlimizden birçok başarılı sporcu yetiştirerek Türk Milli Takımımıza kazandıran antrenörümüzün de böyle büyük bir milli görev almasından dolayı gurur duyuyoruz” dedi.

BİLECİK 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:25

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